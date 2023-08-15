بالفيديو - لحظة وقوع انفجار "مجهول" وتدمير 3 مبان

وفي السياق قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الحادث وقع صباح السبت الماضي إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، وبالتحديد في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.

وقد جرى انتشال 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق بعد وقت قصير من الانفجار الذي تسبب في تدمير ثلاث مبان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

وقال ريتش فيتزغيرالد، المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة".

من جانبه، قال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني، إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج، بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.

وقد التقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار الهائل، الذي خلف كرة نارية ضخمة وهزة قوية، وخضع 57 من رجال الإطفاء للعلاج في موقع الحادث بسبب مشاكل طفيفة.

الى ذلك لا زال سبب الانفجار قيد التحقيق من قبل مكتب دائرة إطفاء الحرائق بالإضافة لقوة إنفاذ القانون في الحي والمقاطعة.

وذكر إمبارلينا أن التحقيق سيكون "عملية بطيئة وطويلة"، حيث سيتضمن الكثير من فحوصات الطب الشرعي وقد يستمر "لأشهر إن لم يكن لسنوات".