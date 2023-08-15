في مصر .. قتل 3 من اقاربه بعدما سكب عليهم البنزين وأشعل النار

الى ذلك قال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تم القبض على الفاعل وأدلى باعترافات تفصيلية حول أسباب وطريقة ارتكابه الجريمة.

والمتهم شاب يدعى هاني في الثلاثينيات من عمره ويعمل سائقا، وقد أفاد بأنه وشقيقتيه ورثوا عن والدهم الشقة التي حدثت فيها الجريمة.

وعرضت واحدة من شقيقتيه شراء الشقة وأقامت فيها مع زوجها وأبنائها.

ووفق اعتراف المتهم فإن شقيقته التي اشترت الشقة ماطلته في دفع مبلغ متبق له وكانت تدعي أنها متعثرة.

لاحقا، فوجئ بصور على فيسبوك لها ولزوجها وأبنائها يقضون إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.

بحسب المصدر الأمني، المتهم استشاط غضبا وذهب لشقيقته لمعاتبتها على عدم دفع أمواله و"هو في أشد الاحتياج لها"، وفي ذات الوقت تذهب للمصيف.

وقد شعر أنها تخدعه، فوقعت مشاداة بينهما وتدخل زوجها وابنها وطرداه خارج الشقة ورفضوا دفع أمواله.

وحينما علمت شقيقة المتهم الأخرى بما حدث حضرت هي وزوجها وأطفالهم للتجمع العائلي ومحاولة الصلح دون جدوى، فما كان من المتهم إلا أن خرج وعاد وفاجأ الجميع بسكب البنزين في جميع مخارج الشقة وعلى أفراد عائلته وأشعل فيهم النيران وحاصرهم بالداخل وأغلق الباب وخرج.