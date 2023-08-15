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مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً

2023-08-15 | 07:35
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مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً
مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً

تم القبض على مهرب الثعابين في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين

فوجئ رجال الجمارك في الصين برجل يحاول تهريب عدد من الأفاعي الخطيرة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، لكن المفاجأة أنهم عثروا على 14 ثعباناً في جيوب ملابسه على إحدى النقاط الحدودية خلال محاولته تهريبها إلى الخارج، وقاموا على الفور بمصادرتها.

وفي التفاصيل التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الغربية والصينية، فقد اكتشف رجال الجمارك خلال التفتيش أن الرجل يحشو في جيوبه 14 ثعباناً، كان يضع كل واحد منهم في كيس منفصل من القماش محاولاً بذلك ضبطهم والسيطرة عليهم كما يبدو.

وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين.

كما بحسب المعلومات المنشورة، فقد لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل يبدو متوتراً وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، فما كان منهم إلا أن طلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر إلى العثور على 14 ثعباناً ملفوفاً في جوارب قطنية أو أكياس من القماش.

حيث يظهر المسافر في لقطات فيديو قامت سلطات الجمارك بالتقاطها وهو يرتدي ثيابا سوداء وقبعة بيضاء وهو يفحص جيوبه بعصبية وهو يقف عند الحاجز. ثم ينتقل مقطع الفيديو إلى موظفي الحدود الذين يتعاملون مع الجوارب مع تساقط الثعابين.

وكانت ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين كروية -تُعرف أيضاً باسم الثعابين الملكية- وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. ويشترط القانون على جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج الصين أن تخضع للحجر الصحي وأن يتم تفتيشها أولاً.

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