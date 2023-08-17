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بالفيديو - لحظة خاطفة لـ "اصطياد مجرم"

2023-08-17 | 12:37
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بالفيديو - لحظة خاطفة لـ &quot;اصطياد مجرم&quot;
بالفيديو - لحظة خاطفة لـ "اصطياد مجرم"

استجابت شرطة جزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك لتقارير عن رجل ينتحل صفة امرأة وهيئتها، يوجه مسدسا على المارة والضباط بمقاطعة ناسو، مما دفع الأمن للتدخل "بشكل بطولي" لإنقاذ الجميع، بحسب ما اشارت "سكاي نيوز".

وفي التفاصيل فقد وصل الضباط لمكان الحادث، ووجدوا رجلا من بلدة بروكلين يبلغ من العمر 31 عاما يدعى كيبر كالديرون، يستخدم هوية امرأة تبلغ من العمر 33 عاما تدعى هانا كاريلو، ووجه المسدس على سائقي السيارات والضباط في المنطقة.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث كالديرون وهو يوجه السلاح إلى رأسه، قبل لحظات من انحراف سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة باتجاهه صدمته وطرحته على الأرض، مما أفسح المجال أمام الضباط لإلقاء القبض عليه.

وقال بروس بلاكمان المدير التنفيذي لمقاطعة ناسو، إنه "سعيد بتصرفات ضابط سريع التفكير. استخدم سيارة دفع رباعي لضرب المشتبه به مما تسبب في إصابات طفيفة فقط وأنهى الأزمة".

وأضاف: "في هذه الحالة كان من الذكاء إلى حد ما أن يتخذ هذا الضابط الإجراء الذي اتخذه. هناك شخص يوجه مسدسا إلى المارة وضباط الشرطة ثم وجه السلاح الناري إلى رأسه، مما يعني أنه ربما انتحر لولا أن ضابط الشرطة اتخذ إجراءات سريعة وفعالة".

وقال باتريك رايدر مفوض شرطة المقاطعة خلال إفادة صحفية، الأربعاء، إن كالديرون "اعتقل مرتين في يونيو بمدينة نيويورك لكن أطلق سراحه"، حسبما نقلت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية.

 

وأضاف: "الضابط أيضا نقل إلى المستشفى بسبب الصدمة ولا يزال في إجازة مرضية".

ورغم مظهر المشتبه به وملابسه كامرأة واسمه المستعار، قال رايدر إن كالديرون "عُرف عندما استجوبته الشرطة".

وقالت شرطة مقاطعة ناسو إنها عثرت على مسدس محشو من موقع الحادث.

وقد اعتقل كالديرون بتسع تهم، بما في ذلك التهديد وحيازة سلاح والمخدرات، علما أنه أصيب بجروح طفيفة فقط، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة بعد خروجه من المستشفى.

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