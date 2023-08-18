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منوعات

وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه!

2023-08-18 | 03:11
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وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه!
وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه!

بيع وعاء خزف صيني تبلغ قيمته 100 جنيه إسترليني بألف ضعف ثمنه في مزاد بإنجلترا بسبب وجود توقعات أنه يعود لعصر أسرة مينغ سلالة الأباطرة الذين حكموا الصين 1368-1644.

ولفتت سكاي نيوز الى ان القائمين على المزاد لاحظوا أن الطبق الملون بالأزرق والأبيض كان شائعا في عهد أسرة مينغ.

وقد بدأ المزاد بـ 30 جنيها إسترلينيا فقط، لينتهي الأمر بدفع 100.000 جنيها إسترلينيا.

وقال مايكل روبرتس، المسؤول عن المزاد العلني: "نحن سعداء فقط للبائع، فالوعاء فاق التوقعات بالتأكيد".

وأضاف: "كل هذا جزء من إثارة المزادات، عدد قليل من الناس يريدون حقا شيئا ما ويمكن أن ترتفع المزايدة بشكل كبير".

وفي ظل عهد أسرة مينغ، تمتعت الصين بأكثر من 300 سنة من الاستقرار، كما ازدهر الأدب والفن والشعر والموسيقى والأوبرا الصينية بمختلف أنواعها.

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