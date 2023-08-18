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فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة

2023-08-18 | 05:10
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فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة
فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة

رصدت عدسات الكاميرا لقطات لسقوط الطائرة التي أعلن تحطمها على طريق في ماليزيا ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وسجلت لقطات فيديو، يبدو أنها التقطت من كاميرا سيارة لحظة تحطم الطائرة على الطريق السريع

في حين أعلنت الشرطة الماليزية أنّ طائرة الركّاب الصغيرة تحطّمت على طريق في ولاية سيلانغور وسط ماليزيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لوكالة فرانس برس "في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة".

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان إنّ الطائرة كان على متنها ستّة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت. ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث.

وأحد الركاب القتلى هو عضو في برلمان ولاية باهانغ (وسط) مكلّف شؤون الإسكان والبيئة، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

"لم تطلق أي نداء استغاثة"

وكانت الطائرة أقلعت من جزيرة لانغاوي في شمال البلاد متّجهة إلى مطار سلطان عبد العزيز شاه الواقع غربي العاصمة كوالالمبور، بحسب رئيس هيئة الطيران المدني نور زمان محمود. 
 
فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة

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