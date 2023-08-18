فيديو يوّثق لحظة سقوط الطائرة الماليزية المنكوبة

وسجلت لقطات فيديو، يبدو أنها التقطت من كاميرا سيارة لحظة تحطم الطائرة على الطريق السريع

في حين أعلنت الشرطة الماليزية أنّ طائرة الركّاب الصغيرة تحطّمت على طريق في ولاية سيلانغور وسط ماليزيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لوكالة فرانس برس "في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة".

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان إنّ الطائرة كان على متنها ستّة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت. ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث.

وأحد الركاب القتلى هو عضو في برلمان ولاية باهانغ (وسط) مكلّف شؤون الإسكان والبيئة، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

"لم تطلق أي نداء استغاثة"