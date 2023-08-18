بالفيديو - تكريم رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية في نيويورك

يذكر أن هذه الميدالية تمنح سنوياً الى مواطنين اميركيين من الذين ولدوا في الولايات المتحدة او من الذين حصلوا على الجنسية الاميركية. وفي براءة الميدالية “ان الأفراد الذين استحقوا هذه الميدالية أنما جعلوا من مهمتهم أن يتشاركوا ثروتهم المعرفية، والشجاعة التي لا تقهر، والرحمة التي لا حدود لها، والمواهب الفريدة والكرم غير الأناني مع من هم أقل حظًاً. وهم يفعلون ذلك مع الاعتراف بفضل تراثهم العرقي ويتمسكون في الوقت عينه بالقيم الاميركية وروحيتها".

وتأسست جمعية "جزيرة إيليس ايلاند لـ ميدالية الشرف" العام 1984 وانطلق مسار منح الميداليات اعتباراً من العام 1986، حيث يقام سنوياً وخلال شهر ايار احتفال على جزيرة إيليس ايلاند (التي كانت مرفاً لاحتضان المهاجرين الى الولايات المتحدة الاميركية قديماً). وكان مجلسا النواب والشيوخ الاميركيين قد اعترفا رسمياً بالميدالية بحيث يتم الاعلان رسمياً عن الفائزين في سجلات الكونغرس الاميركي، كما ويشارك في الاحتفال تقليدياً ممثلين عن كل تشكيلات القوات الاميركية المسلحة، ويقام احتفال منح الميداليات في القاعة الكبرى التي كانت تستقبل المهاجرين الواصلين الى الجزيرة.

كما تضم لائحة الفائزين بالميدالية رؤساء سابقين للولايات المتحدة الاميركية، قادة عالميين، عدد من حاملي جوائز نوبل، وقادة من اختصاصات الصناعة والتعليم والفنون والرياضة والمؤسسات الحكومية ومواطنين اميركيين عاديين.