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منوعات

ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس

2023-08-18 | 16:09
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ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس
ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس

تغييرات جذرية تشهدها منصة إكس "تويتر سابقاً" بعدما آلت ملكية الشركة لإيلون ماسك. وأحدث هذه التغييرات هي إلغاء خاصية حظر الأشخاص حيث يرى ماسك أنها خاصية لامعنى لها، على ما أوردت عنه وكالات الأنباء العالمية.

وتقدم منضة إكس إلى الأشخاص مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربتهم، بينها الحظر، وتساعد ميزة الحظر الأشخاص على منع حسابات معينة من التواصل معهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم.

وأوضحت الوكالات: "إذا تم حظرك بواسطة حساب آخر على تويتر، فبالمثل، يُمكنك حظر الحسابات الأخرى (بما في ذلك أي حساب قام بحظرك). وإذا قمت بزيارة الملف الشخصيّ للحساب الذي قام بحظر حسابك، ستشاهد رسالة بتنبهك بالحظر". 

ومن أبرز الشخصيات التي تم حظرها دونالد ترامب الذي منع من استخدام حسابه الخاص أو الحساب المخصص له كرئيس للولايات المتحدة آنذاك.
ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة إكس

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