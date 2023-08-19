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قتلت 7 أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل 6 آخرين ... إدانة الممرضة "سفاحة الرُّضع" في بريطانيا

2023-08-19 | 03:13
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قتلت 7 أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل 6 آخرين ... إدانة الممرضة &quot;سفاحة الرُّضع&quot; في بريطانيا
قتلت 7 أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل 6 آخرين ... إدانة الممرضة "سفاحة الرُّضع" في بريطانيا

دانت السلطات البريطانية ممرضة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين، في أسوأ واقعة قتل جماعي للصغار في تاريخ البلاد.

وتمت إدانة لوسي ليتبي (33 عاما) بجرائم القتل "المستمرة والمحسوبة بدم بارد للرضع والخدج"، داخل الوحدة التي كانت تعمل فيها بمستشفى شمال غربي إنجلترا، بين عامي 2015 و2016.

الى ذلك قال المدعون لهيئة المحلفين إن الممرضة "سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر عن طريق حقن الهواء، أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم".

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، كان من الضحايا توأمان متماثلان قتلا في غضون 24 ساعة، ورضيع يقل وزنه عن كيلوغرام واحد تم حقنه بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع.

وتواجه الممرضة القاتلة حكما بالسجن مدى الحياة، وفق "غارديان"، حيث سينطق الحكم يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تصبح لوسي، التي كانت في منتصف العشرينيات من عمرها عندما نفذت الهجمات، ثالث امرأة على قيد الحياة في المملكة المتحدة يحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

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قتلت 7 أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل 6 آخرين ... إدانة الممرضة "سفاحة الرُّضع" في بريطانيا

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