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فيديو يوّثق "قبلة على الهواء" لـ مسؤولة أمريكية تضعها في موقف محرج

2023-08-19 | 04:24
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فيديو يوّثق &quot;قبلة على الهواء&quot; لـ مسؤولة أمريكية تضعها في موقف محرج
فيديو يوّثق "قبلة على الهواء" لـ مسؤولة أمريكية تضعها في موقف محرج

تعرضت عضوة مجلس مدينة نيويورك لموقف محرج وسط الشارع خلال إجراء مقابلة تلفزيونية معها على الهواء مباشرة.

فبينما كانت عضوة مجلس بروكلين، إينا فيرنيكوف، وهي جمهورية تمثل المنطقة 48، تجري مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيويورك" في برايتون بيتش يوم الخميس، قام أحد المارة بطبع قبلة على خدها، وفقا لمراسلة الشبكة هانا كليغر.

وقبل أن تنتهي المراسلة من طرح سؤال عليها، ظهر فجأة رجل يرتدي قبعة على الجانب الأيسر لفيرنيكوف وقبلها، ثم استدار وابتسم قبل أن يواصل طريقه.

وفي اليوم التالي كتبت عبر منصة أكس: "ليس نوع الحب الذي أتوقعه من الناخبين! إنها لحظة مخيفة جدا".

في حين انتقد بعض أعضاء مجلس المدينة الرجل على سلوكه، وقالت مارجوري فيلاسكيز من برونكس: "هذا السلوك المثير للاشمئزاز هو للأسف شائع جدا في الحياة اليومية للنساء"، مضيفة: "لا يمكننا أن ندع الاعتداء الجنسي يصبح جزءا طبيعيا من تفاعلاتنا العامة".

ووصفت لين شولمان، عضوة مجلس كوينز، القبلة الغير مرغوب فيها، بأنها "بغيضة ومثيرة للاشمئزاز". وكتبت على "X": "للأسف، هذا النوع من السلوك غير المقبول يحدث عادة للنساء، حتى في عام 2023".

كما قال عضو مجلس كوينز روبرت هولدن: "إنه غير مضحك على الإطلاق".

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