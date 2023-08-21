بالفيديو – سائق متهور يعاقب بطريقة لا تخطر على بال

وبحسب "سكاي نيوز" فقد تمكنت الشرطة من القبض على سائق سيارة من نوع "هولدن أوت"، كان يقود مركبته بسرعة هي الأعلى على الإطلاق على الشوارع الأسترالية، بواقع 253 كيلومترا في الساعة.

الى ذلك ذكر موقع "أي بي سي" الأسترالي أن قيمة السيارة تبلغ 20 ألف دولار، وكان السائق يقودها بهذه السرعة الكبيرة الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر.

وعقابا على قيادته بمثل هذه السرعة، قررت الشرطة أن تسحق المركبة وتقوم بتحطيمها.

وتعليقا على القرار الذي اتخذته الشرطة، قال المسؤول في المركز الذي نفذ عملية تحطيم السيارة، دارين فليكه: "ما قمنا به يبعث برسالة لكل من يفكر بالقيادة بسرعات كبيرة، ستفقد سيارتك إنه فعلت ذلك".