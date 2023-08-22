الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

في مصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل

2023-08-22 | 05:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في مصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل
في مصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل

أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة بحبس عامل حدادة ارتكب مذبحة عائلية بإطلاقه الرصاص على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن قتيل و5 مصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة الوراق بقيام أب بإطلاق النار على زوجته وأبنائه.

وبانتقال رجال الأمن والأدلة الجنائية بصحبة النيابة العامة لموقع الحادث تبين وجود قتيل و5 مصابين، فتم نقل الجثة للمشرحة، والجرحى للمستشفى للعلاج، فيما تم ضبط الأب المتهم.

وكشف مصدر أمني لـ "سكاي نيوز عربية" أن المتهم يدعى أحمد النون 45 سنة، ويعمل في مهنة الحدادة.

وأشار المصدر إلى أن رجال الشرطة وجدوا المتهم يجلس بجوار جثة ابنه الأكبر القتيل البالغ من العمر 22 سنة، وباقي أفراد الأسرة المصابين، وكان في حالة ذهول، ولم يحاول الهرب.

وتابع المصدر أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة في لحظة غضب بعد مشاجرة مع زوجته على نفقات المنزل وبعض الديون.

ووفق المصدر فقد توصلت التحريات أنه خلال المشاجرة، حاول المتهم ضرب زوجته بعصا خشبية، وهنا تدخل ابنه الأكبر ومنعه، فما كان من الأب إلا أن دخل لغرفة نومه، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق الرصاص على ابنه الأكبر فأرداه قتيلا في الحال، فيما أصاب زوجته وابنه الثاني و3 بنات.

ونوه المصدر الأمني إلى أنه وفق التقارير الطبية فحالة المصابين الزوجة والأبناء مستقرة، ولكن الطفلة الصغرى البالغة من العمر 4 سنوات حالتها سيئة.

واستطرد المصدر أن تحريات الشرطة رصدت أن الابن القتيل كان يستعد لزفافه قريبا.

مقالات ذات صلة
في مصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل

فن و منوعات

منوعات

جريمة قتل

مصر

القاهرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بطريقة غريبة .. مطعم يدلل زبائنه "الأوفياء"
بسبب "مساهمته بنشر الدعاية الإرهابية".. حظر تيك توك بهذا البلد

اقرأ ايضا في منوعات

ولادة زرافة في أميركا.."الوحيدة بالعالم" التي لا تملك جلداً مرقعاً..وحديقة تطلق مسابقة لتسميتها
Play
10:08

ولادة زرافة في أميركا.."الوحيدة بالعالم" التي لا تملك جلداً مرقعاً..وحديقة تطلق مسابقة لتسميتها

شهدت حديقة الحيوان في ولاية تينيسي الأمريكية، ولادة ما يُعتقد أنها الزرافة الوحيدة في العالم من دون جلد مُرقّط، بل ولدت بلون بني موحد يفتقر إلى التنقيط المرقّع المميز الذي تشتهر به الزرافات إلى جانب أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.

10:08

ولادة زرافة في أميركا.."الوحيدة بالعالم" التي لا تملك جلداً مرقعاً..وحديقة تطلق مسابقة لتسميتها

شهدت حديقة الحيوان في ولاية تينيسي الأمريكية، ولادة ما يُعتقد أنها الزرافة الوحيدة في العالم من دون جلد مُرقّط، بل ولدت بلون بني موحد يفتقر إلى التنقيط المرقّع المميز الذي تشتهر به الزرافات إلى جانب أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.

تهاجم مزارع المواطنين ومنازلهم.. السعودية تطلق حملة تستهدف قردة البابون
08:00

تهاجم مزارع المواطنين ومنازلهم.. السعودية تطلق حملة تستهدف قردة البابون

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة للإمساك بقرود البابون وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان بعد تكرار هجماتها على مزارع المواطنين ومنازلهم في البلاد.

08:00

تهاجم مزارع المواطنين ومنازلهم.. السعودية تطلق حملة تستهدف قردة البابون

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة للإمساك بقرود البابون وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان بعد تكرار هجماتها على مزارع المواطنين ومنازلهم في البلاد.

شاهدوا الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط
Play
06:01

شاهدوا الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية حيث أبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 تموز الماضي إنما دون "نقاطها الشهيرة" بل بلون بني موحد.

06:01

شاهدوا الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية حيث أبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 تموز الماضي إنما دون "نقاطها الشهيرة" بل بلون بني موحد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023