ولادة زرافة في أميركا.."الوحيدة بالعالم" التي لا تملك جلداً مرقعاً..وحديقة تطلق مسابقة لتسميتها

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx — CBS News (@CBSNews) August 21, 2023

صحيفة The Guardian البريطانية ذكرت، الإثنين 21 آب 2023، أن أثنى الزرافة ولدت في 31 تموز 2023، ونقلت عن حديقة حيوان Brights قولها إنَّ الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام (182 سنتيمتراً) بالفعل، وتنشأ تحت رعاية والدتها وموظفي حديقة الحيوان.تعتقد حديقة الحيوان أنَّ الزرافة فريدة من نوعها؛ نظراً لأنَّ الزرافات نادراً ما تُولَد دون مظهرها المُرقَّط، الذي يعمل في المقام الأول كشكل من أشكال التمويه في البرية.تحتوي أجزاء الجلد المُرقَّطة أيضاً على نظام من الأوعية الدموية يسمح للزرافات بإطلاق الحرارة من مركز كل رقعة؛ ما يوفر شكلاً من أشكال التنظيم الحراري.وتمتلك كل زرافة –باستثناء المولودة الجديدة في حديقة تينيسي– نمطاً فريداً من البقع على جلدها، والذي يعتقد الباحثون أنه موروث من أمهاتها.حديقة حيوان Brights قالت إنها تأمل أن تساعد هذه الولادة غير العادية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الزرافات في العالم، إذ إنَّ أطول حيوان في العالم مُهدَّد بسبب تفكك موطنه في إفريقيا وعمليات الصيد غير المشروع.من جانبه، قال توني برايت، مؤسس حديقة حيوان Brights، لمحطة WCYB الإخبارية التلفزيونية المحلية: "إنَّ التغطية الدولية التي حظيت بها زرافتنا الصغيرة غير المُرقَّطة قد سلّطت الضوء على ضرورة الحفاظ على حياة الزرافات. إنَّ هذه المجموعة البرية تنزلق بصمت نحو الانقراض، مع فقدان 40% من أعداد الزرافات البرية في العقود الثلاثة الماضية فقط".وأعلنت حديقة الحيوان عن مسابقة للجمهور لتسمية الزرافة الجديدة، ومن خيارات الأسماء المُدرَجة في القائمة المختصرة: "كيبيكي"، وتعني فريد باللغة السواحيلية، و"فريالي" وتعني غير عادي، و"شاكيري" بمعنى أنها الأجمل، و"جميلة".