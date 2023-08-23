تعرفوا إلى "أكبر خطأ" ممكن أن ترتكبوه في الفنادق

حيث نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في "إف بي آي"، كانديس ديلونغ، قولها:

أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرف من خلفه ويجب دائما التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب، حتى لو كنت تتوقع شخصا معينا.

إذا طلبت خدمة الغرف وسمعت طرقا على الباب، لا تفتح متسرعا ومعتقدا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف، دائما اسأل أولا "من هناك؟"

وأمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية، حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة ويستغلون الفرصة للاقتحام.

وأشارت: "هناك دائما طرق لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل".