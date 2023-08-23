ابتكار طائرة مسيرة لا تحتاج إلى مشغل

ابتكر خبراء شركة Radar mms الروسية العلمية الانتاجية طائرة مسيرة لا تحتاج عمليا إلى مشغل.

ويشير إيفان انتسوف المدير التنفيذي للشركة في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الطائرة المبتكرة هي طائرة كهربائية تم تكييفها للعمل من دون مشغل.



ويقول: "تبلغ كتلة هذه الطائرة 30 كلغ ويمكنها العمل 1.5-2 ساعة من دون توقف وفقا للظروف: فمثلا في الشتاء تنفق جزءا من الطاقة للاستقرار الحراري. أقصى سرعة للطائرة 90 كيلومتر في الساعة، وتعتمد سرعتها على ظروف الطيران".



ووفقا له، يمكن على أساس هذه الطائرة إنشاء منظومة نقل متعددة الوظائف والأغراض قادرة على"العمل فترة زمنية طويلة من دون مشغل على الإطلاق".



ويمكن لهذه الطائرة التحكم بحالتها ذاتيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي القادر على اتخاذ القرارات اللازمة للعودة إلى القاعدة أو الهبوط اضطراريا في حالة حدوث خلل ما فيها. وقد اختارت الشركة الطائرة الكهربائية لأنها سهلة التشغيل ويمكن شحنها أوتوماتيكيا. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على أجزاء متحركة أقل.



ويقول: "تكمن المهمة في الابتعاد قدر الإمكان عن المشغل، وجعلها أكثر أوتوماتيكية، ما يؤدي إلى تقليل تكلفة الخدمات التي تقدمها، وهذا ما تسمح به الطائرات الكهربائية المسيرة".



ووفقا لمدير الشرطة، من المفترض أن تشحن الطائرات الكهربائية المسيرة في موانئ خاصة تعود إليها بعد إتمام مهامها. وعند عودة طائرة مسيرة إلى الميناء، تقلع فورا طائرة أخرى مماثلة لمواصلة العمل. أي أن هذه الطائرات ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



المصدر: روسيا اليوم