الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات

وتفصيلاً، فقد أشار المركز ‎للفيديو المتداول في وسائل ‎التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام ‎شخص بغسيل أسد في أنه قديم وتم ‎تصويره خارج المملكة، داعياً الجميع إلى ‎عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس ‎الصورة الايجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي ‎نلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع ‎المركز في المحافظة على الحياة الفطرية ‎وتعزيز استدامتها.

#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية :

الفيديو المتداول لأسد في مغسلة سيارات قديم وتم تصويره خارج المملكة.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/HdYOmaBqxK — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 23, 2023