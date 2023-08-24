الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات

2023-08-24 | 09:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات
الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن فيديو “غسيل الأسد” المتداول قديم ولم يتم تصويره داخل المملكة.

 

 

وتفصيلاً، فقد أشار المركز ‎للفيديو المتداول في وسائل ‎التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام ‎شخص بغسيل أسد في أنه قديم وتم ‎تصويره خارج المملكة، داعياً الجميع إلى ‎عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس ‎الصورة الايجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي ‎نلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع ‎المركز في المحافظة على الحياة الفطرية ‎وتعزيز استدامتها.

 
مقالات ذات صلة
الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات

منوعات

الحياة الفطرية

أسد

غسيل أسد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو يوّثق عملية اقتحام منزل سيدة مسنة تبلغ من العمر98 عاماً... ثم أتى "الخبر الحزين"
ابتكار طائرة مسيرة لا تحتاج إلى مشغل

اقرأ ايضا في منوعات

حدثت في بلاط الملك هنري الثاني وتفاصيلها مأساوية.. القصة الحقيقية لرائعة ديزني "الجميلة والوحش"
Play
13:47

حدثت في بلاط الملك هنري الثاني وتفاصيلها مأساوية.. القصة الحقيقية لرائعة ديزني "الجميلة والوحش"

من منا لا يعرف قصة "الجميلة والوحش"، التي عرفناها جميعاً عن طريق أفلام الرسوم المتحركة التي قدّمتها ديزني في تسعينيات القرن الماضي، وتروي قصة أميرٍ شاب تحوّل إلى وحشٍ إثر لعنةٍ أصابته؟

13:47

حدثت في بلاط الملك هنري الثاني وتفاصيلها مأساوية.. القصة الحقيقية لرائعة ديزني "الجميلة والوحش"

من منا لا يعرف قصة "الجميلة والوحش"، التي عرفناها جميعاً عن طريق أفلام الرسوم المتحركة التي قدّمتها ديزني في تسعينيات القرن الماضي، وتروي قصة أميرٍ شاب تحوّل إلى وحشٍ إثر لعنةٍ أصابته؟

فيديو يوّثق عملية اقتحام منزل سيدة مسنة تبلغ من العمر98 عاماً... ثم أتى "الخبر الحزين"
04:37

فيديو يوّثق عملية اقتحام منزل سيدة مسنة تبلغ من العمر98 عاماً... ثم أتى "الخبر الحزين"

أظهر مقطع فيديو قيام ضباط في الشرطة الأميركية بمداهمة منزل ناشرة صحيفة تبلغ من العمر 98 عاما، توفيت في اليوم الموالي مباشرة.

04:37

فيديو يوّثق عملية اقتحام منزل سيدة مسنة تبلغ من العمر98 عاماً... ثم أتى "الخبر الحزين"

أظهر مقطع فيديو قيام ضباط في الشرطة الأميركية بمداهمة منزل ناشرة صحيفة تبلغ من العمر 98 عاما، توفيت في اليوم الموالي مباشرة.

ابتكار طائرة مسيرة لا تحتاج إلى مشغل
2023-08-23

ابتكار طائرة مسيرة لا تحتاج إلى مشغل

ابتكر خبراء شركة Radar mms الروسية العلمية الانتاجية طائرة مسيرة لا تحتاج عمليا إلى مشغل.

2023-08-23

ابتكار طائرة مسيرة لا تحتاج إلى مشغل

ابتكر خبراء شركة Radar mms الروسية العلمية الانتاجية طائرة مسيرة لا تحتاج عمليا إلى مشغل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023