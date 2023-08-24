الحياة الفطرية تفجر مفاجأة بشأن فيديو غسل أسد داخل مغسلة سيارات
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن فيديو “غسيل الأسد” المتداول قديم ولم يتم تصويره داخل المملكة.
وتفصيلاً، فقد أشار المركز للفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شخص بغسيل أسد في أنه قديم وتم تصويره خارج المملكة، داعياً الجميع إلى عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس الصورة الايجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي نلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع المركز في المحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها.