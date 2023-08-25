الأمطار على الأبواب... إليكم طقس الأيام المقبلة

والطقس المتوقع للأيام المقبلة: السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر. .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الليل..

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية خلال الليل.