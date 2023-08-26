راكب يتسبب بكارثة.. مقتل 9 بحريق داخل مقصورة قطار بالهند

قال مسؤولون إن حريقا اندلع داخل مقصورة قطار متوقفة في محطة للسكك الحديدية في جنوب الهند، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، صباح السبت.



قالت السلطات إن الحريق اندلع في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحا واستمر لمدة ساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.



بدأ الحادث داخل مقصورة خاصة للقطار تم فصلها وإيقافها على خطوط السكك الحديدية في محطة مادوراي الواقعة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، بحسب بيان صادر عن السكك الحديدية الجنوبية.



جاء في البيان أن أسطوانة غاز قام بتهريبها بعض الركاب تسببت في الحريق، مضيفا أن الشرطة ومسؤولي الإطفاء والإنقاذ ساعدوا في انتشال الجثث من الحافلة. لم يكن هناك ضرر في العربات الأخرى.



لم تكشف شركة "ثاذورن رايلواي" عن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المقصورة وقت الحريق، لكنها قالت إن الكثيرين تمكنوا من الخروج.



قال مسؤولون لوكالة "أنباء برس ترست" الهندية إن 20 آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.



تشيع الحوادث على شبكة السكك الحديدية الهندية، وهي واحدة من أكبر الشبكات في العالم، حيث تنقل نحو 22 مليون مسافر يوميا. يتم إلقاء اللوم في معظم حوادث الاصطدام والحرائق على سوء الصيانة والأخطاء البشرية.



في يونيو / حزيران، أدى تصادم قطارين مميت إلى مقتل أكثر من 290 شخصا في واحد من أسوأ حوادث القطارات في الهند.

