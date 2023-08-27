بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا

هذا المشهد الغريب في #صيدا
جاء توضيح 🤷♂️
لا متحول ولا شي.
الزلمي طبيعي .
يقال بدهن يشوفوا ردة فعل الناس بالشارع.
وفي ناس بقولوا تشارط مع رفيقو واللي بخسر بلبس تنورة وبمشي بالشارع.
بس اهل صيدا طجوه قتلة وشلحوه الفستان
🤷♂️🤦♂️😅 pic.twitter.com/3OG7D44lS6
— Rabih Moustafa (@23Rabih) August 27, 2023
هذا المشهد الغريب في #صيدا
جاء توضيح 🤷♂️
لا متحول ولا شي.
الزلمي طبيعي .
يقال بدهن يشوفوا ردة فعل الناس بالشارع.
وفي ناس بقولوا تشارط مع رفيقو واللي بخسر بلبس تنورة وبمشي بالشارع.
بس اهل صيدا طجوه قتلة وشلحوه الفستان
🤷♂️🤦♂️😅 pic.twitter.com/3OG7D44lS6
تسببت طفلة في مقتل والدها بطريقة مروعة، حيث فتحت أسطوانة البوتاجاز وعبأت المنزل بالغاز، مما أدى إلى اشتعال النار في الأب عندما حاول إشعال سيجارة.
قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
قال مسؤولون إن حريقا اندلع داخل مقصورة قطار متوقفة في محطة للسكك الحديدية في جنوب الهند، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، صباح السبت.