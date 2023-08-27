بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا

قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.