بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا

هذا المشهد الغريب في #صيدا
جاء توضيح 🤷♂️
لا متحول ولا شي.
الزلمي طبيعي .
يقال بدهن يشوفوا ردة فعل الناس بالشارع.
وفي ناس بقولوا تشارط مع رفيقو واللي بخسر بلبس تنورة وبمشي بالشارع.
بس اهل صيدا طجوه قتلة وشلحوه الفستان
🤷♂️🤦♂️😅 pic.twitter.com/3OG7D44lS6
— Rabih Moustafa (@23Rabih) August 27, 2023
هذا المشهد الغريب في #صيدا
جاء توضيح 🤷♂️
لا متحول ولا شي.
الزلمي طبيعي .
يقال بدهن يشوفوا ردة فعل الناس بالشارع.
وفي ناس بقولوا تشارط مع رفيقو واللي بخسر بلبس تنورة وبمشي بالشارع.
بس اهل صيدا طجوه قتلة وشلحوه الفستان
🤷♂️🤦♂️😅 pic.twitter.com/3OG7D44lS6
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