بالفيديو - أزعجه جاره فدس له سماً من تحت بابه!

وقد راح الطالب Xuming Li، البالغ من العمر 36 عامًا، بحسب "العربية.نت" راح يكرر فعلته باستمرار، ما دفع لاحقا الجار عمر عبد الله، الذي اشتكى مراراً من شم رائحة كريهة في منزله إلى وضع كاميرا مراقبة عند بابه.

فكانت الصدمة، عند اكتشاف الفاعل، بعد أن أظهرت اللقطات لي يحمل حقنة قبل أن ينحني ويحقن مادة،- يعتقد أنها خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون- تحت باب المنزل.

وقال عبد الله، الذي يعيش مع زوجته وابنته الرضيعة، إنه صدم من سلوك الرجل، لأنه بدا وكأنه "شاب عادي".

يشار إلى أن الشرطة القت القبض على طالب الدكتوراه، الذي اعترف أنه خلط المواد الكيميائية في مختبر بجامعة جنوب فلوريدا حيث كان يعمل فيه، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.