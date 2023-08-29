بالفيديو - "ثعبان عملاق" يتنقل من سطح مبنى الى شجرة والعائلة تراقب

رصدت عائلة استرالية ثعبانا ضخماً اثار في نفوس افرادها الرعب والقلق بعدما شوهد يزحف فوق سطح منزلها في ولاية كوينزلاند.

وفي السياق قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عائلة التقطت مقطع فيديو لـ"ثعبان السجاد" وهو يزحف فوق منزلها، الذي يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار، وقد بدا "الثعبان العملاق" يتجاوز طوله 5 أمتار، مما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.

ويمكن سماع طفلة تبكي بشدة، فيما كان رجل يحثها على "التحلي بالشجاعة"، وقالت امرأة أخرى: "هذا أمر وحشي".

وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع في منصة "تيك توك"، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم: "ثعبان السجاد؟ سيدتي هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا في الولايات المتحدة".