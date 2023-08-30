عيار ناري طائش يفجع الأردن بـ"العريس الشاب"

توفي ظهر اليوم، شاب عشريني، يدعى حمزة الفناطسة، في محافظة معان الأردنية إثر إصابته بعيار ناري طائش، خلال حمام عرسه، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.