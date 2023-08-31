بالفيديو - روبوت صيدلي لأول مرة في تركيا...

"ماربوت" الذي كان يرحب بالعملاء في الصيدلية لمدة أسبوع، ويجيب عن أسئلتهم، أثار بالفعل قلق زملائه من فكرة أنه "سيحل محلهم"، وفق ما أفادت قناة "NTV" التركية.

لا يظهر "ماربوت" كمجرد روبوت صيدلي فحسب، بل يطلق النكات بشأن السيطرة على العالم أحياناً، ولا يتردد في إظهار مهاراته في الرقص لمن يرغبون.