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بالفيديو - روبوت صيدلي لأول مرة في تركيا...

2023-08-31 | 02:55
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بالفيديو - روبوت صيدلي لأول مرة في تركيا...
بالفيديو - روبوت صيدلي لأول مرة في تركيا...

بدأ روبوت الذكاء الاصطناعي "ماربوت" التركي، محلي الصنع، العمل كفني في صيدلية بمدينة يالوفا، شمال غربي تركيا، حيث يرحب بالزبائن ويجيب عن أسئلتهم، ويقدم لهم معلومات حول المشاكل المرضية والأدوية.

"ماربوت" الذي كان يرحب بالعملاء في الصيدلية لمدة أسبوع، ويجيب عن أسئلتهم، أثار بالفعل قلق زملائه من فكرة أنه "سيحل محلهم"، وفق ما أفادت قناة "NTV" التركية.

لا يظهر "ماربوت" كمجرد روبوت صيدلي فحسب، بل يطلق النكات بشأن السيطرة على العالم أحياناً، ولا يتردد في إظهار مهاراته في الرقص لمن يرغبون

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