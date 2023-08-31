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تنضج في الكهوف.. تعرف على سعر أغلى قطعة جبن بالعالم

2023-08-31 | 11:52
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تنضج في الكهوف.. تعرف على سعر أغلى قطعة جبن بالعالم
تنضج في الكهوف.. تعرف على سعر أغلى قطعة جبن بالعالم

دفع مطعم إسباني مؤخرا 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويا تزن 2.2 كيلوغرام، مسجلا بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا لأغلى قطعة جبن.

في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر آب، تستضيف مدينة لاس أريناس مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطع جبن "كابراليس" بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

هذا العام، دفع مطعم "Llagar de Collotto" في أوفييدو بإسبانيا مبلغا ضخما قدره 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن "كابراليس" المصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجا شاركوا في المسابقة.

وقال غييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: "كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدا الفوز".

"كابراليس" هو جبن طبيعي مصنوع يدويا إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من الحليب، البقر والأغنام والماعز.

أصبحت جبن كابراليس تحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلو غراما منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.
 
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