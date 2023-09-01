جريمة قتل هزّت الطريق الجديدة

هزّت جريمة قتل مروّعة منطقة أبو شاكر في الطريق الجديدة في بيروت، حيث تعرّض الشاب زياد المصري للطعن بالسكاكين بعد نشوب إشكال بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصه، وبسبب الجروح البليغة التي أصيب بها المصري، سرعان ما فارق الحياة متأثراً بجروحه.



يذكر أن الضحية زياد المصري، كان متزوجاً ووالداً لطفل، وهو يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاماً، ويعمل بوظيفة حرس في بلدية بيروت.

وبعد وقوع الحادث، قامت القوى الأمنية بالتحرك الفوري والتحقيق في الجريمة، حيث تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم للتحقيق معهم والكشف عن ملابسات الحادث.