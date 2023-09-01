ضباب على المرتفعات... إليكم طقس عطلة نهاية الأسبوع

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وفوق معدلاتها بحدود الدرجتين في الداخل.

في حين أشارت أن الطقس المتوقع للأيام المقبلة سيكون على الشكل التالي :

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال المتوسطة، ويتكون الضباب على المرتفعات بدءا من الظهر.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل، ورياح ناشطة احيانا.

-والحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.