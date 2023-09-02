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مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم... صادفا جثة متجمدة على ارتفاع 7300 متر!

2023-09-02 | 03:03
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مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم... صادفا جثة متجمدة على ارتفاع 7300 متر!
مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم... صادفا جثة متجمدة على ارتفاع 7300 متر!

نجح مغامران مغربيان في تحقيق إنجاز جديد باسم المغرب في عالم تسلق الجبال الصعبة عالميا، اذ تمكنا من تسلق أعلى قمة تفصل بين الصين وباكستان، والنجاة من الموت مرتين بسبب انجرافين ثلجيين خلال رحلة الصعود.

وكان المغامران حاولا تسلق جبل K2 الشاهق، على الحدود الباكستانية الصينية، على ارتفاع يصل إلى 8611 مترا. والذي يعد ثاني أعلى جبل في العالم من بين 14 قمة جبلية صعبة الانحدار، موزعة بين سلسلتي الهيمالايا والكاراكوم، شديدة الانحدار.

الى ذلك كشف إبراهيم بنونة، أحد المتسلقين المغربيين لـ"العربية .نت" أن رحلة الصعود إلى القمة أخذت منهما قرابة شهرين، سبقتها أكثر من 3 أشهر من التمارين المكثفة اليومية غير المسبوقة في مشوارهما الرياضي.

كذلك كشف المغامر أن عملية الصعود زادت صعوبتها مع اقترابهم من قمة جبل K2 الشاهق، حيث ارتفع مستوى الخوف من الفشل، بعدما صادفا جثة متجمدة لمتسلق أفغاني في نقطة ارتفاع 7300 متر، لا تزال في مكانها منذ السنة الماضية.

وقام المغامران المغربيان بتسلق التفافي لتجاوز صعوبة الانحدار، تفاديا لفشل التحدي الأول على سلسلة جبال الهيمالايا، وأعلنا من هناك خوض تحدٍّ جديد أكبر يهدف إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي سجلته المتسلقة النرويجية كريستي أريلا، وهو تسلق 14 قمة جبلية بين الهيمالايا والكاراكوم ذات ارتفاع أعلى من 8000 متر، في أقل من 3 أشهر ويوم واحد.

مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم... صادفا جثة متجمدة على ارتفاع 7300 متر!

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جبل K2

الحدود الباكستانية الصينية

متسلقات

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