بالفيديو - ثور ضخم على متن سيارة والشرطة تتدخل

وفي السياق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم، كما وضع السائق حاجزا حديديا على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان.

وأجلس السائق، واسمه لي ماير، الثور على مقعد المسافر بجانبه، في الحادثة التي وقعت في 30 آب الماضي.

Nebraska Police pulled over car with huge bull in passenger seat 😲🚓



The big bovine is named Howdy Doody and is apparently a regular attraction at fairs throughout the state, reports NBC 👉 https://t.co/4rzkl9JZMO pic.twitter.com/ExHCXBZAwC — Sky News (@SkyNews) August 31, 2023

وأوقفت الشرطة الأميركية السائق لفترة وجيزة، وقالت إنها تلقت بلاغا بشأن وجود بقرة على متن سيارة صغيرة تسير في طريق سريع.

وأضافت أن دورية أوقفت السائق وحررت مخالفة بحقه ووجهت له تحذيرات من مغبة تكرار فعلته وطلب عناصرها منه مغادرة مدينة نيلاي.

ويعرف عن السائق أنه يشارك في عروض الماشية التقليدية في نيلاي بالثور الذي كان معه في السيارة.