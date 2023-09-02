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أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

2023-09-02 | 09:10
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أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!
أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

تستخدم مقالي الهواء الشهيرة الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، مما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

ومع ذلك، في حين أنه يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى غير المناسبة.

وكشف موقع Which؟ عن قائمة تضم سبعة أطعمة مشهورة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية.
 

1. الفشار

إذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الفشار (البوشار) في المقلاة الهوائية.

ومع ذلك، ينصح Which؟ باستخدام الميكروويف بدلا من ذلك - أو قد تنتظر بعض الوقت.

وأوضح أن "طهي الفشار في مقلاة الهواء الخاصة بك قد لا ينجح لأن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار. الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير".
 

2. المعكرونة

ليس من المستغرب أنه لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي.

وعلى الرغم من أن طهي صلصة المعكرونة في مقلاة هوائية أمر ممكن من الناحية الفنية، فمن المحتمل أن يصبح الأمر فوضويا للغاية.

يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لإعادة تسخين المعكرونة والصلصة التي تم طهيها بالفعل، ولكن الميكروويف وسيلة أكثر فعالية للقيام بذلك، وفقا لـWhich؟.
 
 
3. الخبز المحمص

يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي.

4. الأرز

يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة.

ويقول Which؟: "المقلاة الهوائية ليست جهازا يستخدم للغليان والتبخير - فمن الأفضل أن تستخدم جهازا للطبخ البطيء أو وعاء على الموقد".
 
 
المصدر: روسيا اليوم 
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