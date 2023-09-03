الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته... الحزن يخيّم على مدينة مصرية

2023-09-03 | 02:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته... الحزن يخيّم على مدينة مصرية
دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته... الحزن يخيّم على مدينة مصرية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز بني مزار في محافظة المنيا بصعيد مصر بعد أن فاجأتهم أخبار وفاة مدرب كمال الأجسام مصطفى مجدي قبل أيام من زفافه.

وفي التفاصيل، كان الكابتن مصطفى مجدي يوزع دعوات فرحه الذي كان مقررا يوم الأربعاء 6 أيلول في إحدى قاعات الزفاف، لكن وفاته المفاجأة صدمت الجميع.

مصادر مقربة من الضحية أفادت بأن المدرب مصطفى أصيب بطلق ناري قبل أيام من زفافه ، خلال مشاجرة ما تسبب في مصرعه.

كما ذكرت المصادر أن مصطفى كان مميزا في لعبة كمال الأجسام وحالته الصحية ممتازة، وكان محبوبا من الجميع بسبب خلقه الحميد خاصة بين الشباب في مدينة بني مزار.

  هذا وأودعت جثته بمشرحة مستشفى المنيا العام، وأمرت النيابة العامة بانتداب مختصين بالطب الشرعي لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، ثم شيعت جنازته وسط حضور أعداد ضخمة من الأهالي.

من جانبها، تواصل مباحث مركز بني مزار تحرياتها بشأن الواقعة مع سؤال شهود العيان وأسرة المجني عليه، وقد فرضت طوقا أمنيا حول محيط الحادث.

يذكر أن سريعاً ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تنعي الشاب الذي تخرج من كلية الحقوق وكان يعمل في مجال المحاماة، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاة كابتن مصطفى مجدي قبل أيام من زفافه، خاصة في ظل تمتعه بشعبية كبيرة في المدينة.

مقالات ذات صلة
دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته... الحزن يخيّم على مدينة مصرية

فن و منوعات

منوعات

مصر

مصر المنيا

الكابتن مصطفى مجدي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهد بالفيديو... جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر
فيديو صادم.. شرطي بأوهايو يطلق النار على امرأة سوداء حامل

اقرأ ايضا في منوعات

شاهد بالفيديو... جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر
Play
05:41

شاهد بالفيديو... جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر

شهد سكان خمس محافظات في تركيا سقوط نيزك كبير؛ وبحسب صحيفة "صباح"، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد.

05:41

شاهد بالفيديو... جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر

شهد سكان خمس محافظات في تركيا سقوط نيزك كبير؛ وبحسب صحيفة "صباح"، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد.

فيديو صادم.. شرطي بأوهايو يطلق النار على امرأة سوداء حامل
Play
13:49

فيديو صادم.. شرطي بأوهايو يطلق النار على امرأة سوداء حامل

نشرت شرطة أوهايو الأميركية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي النار على امرأة سوداء حامل، مما أدى إلى وفاتها وجنينها في وقت لاحق.

13:49

فيديو صادم.. شرطي بأوهايو يطلق النار على امرأة سوداء حامل

نشرت شرطة أوهايو الأميركية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي النار على امرأة سوداء حامل، مما أدى إلى وفاتها وجنينها في وقت لاحق.

أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!
09:10

أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

تستخدم مقالي الهواء الشهيرة الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، مما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

09:10

أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

تستخدم مقالي الهواء الشهيرة الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، مما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023