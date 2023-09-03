نفوق عشرات الحيوانات في تركيا بسبب حبات البرد

تسببت حبات البرد بحجم البيض في مدينة ألتينيايلا بولاية سيواس التركية اليوم الأحد، بتحطيم نوافذ عشرات المركبات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل، وفق وكالة "روسيا اليوم".وقال عمدة ألتينيايلا سنان أكبولوت، إن "الأضرار كبيرة جدا، وقد تضررت المنازل والمركبات ونفقت الحيوانات". كما شهدت بعض المحافظات، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار احدى الطرق في مدينة سامسون.وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يوم أمس، تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في عدد من المحافظات والمناطق، حيث شملت مدن أفيون قره حصار، وبوردور، ودنيزلي، وإسكي شهير، وإسبرطة، وقونيا، وكوتاهيا، وأوشاك.