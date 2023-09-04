الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

2023-09-04 | 15:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;كارثة طبية&quot; في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن
"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

وجدت امرأة نيوزيلندية عانت من آلام مزمنة لمدة 18 شهرا بعد خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند، أن لديها أداة جراحية بحجم طبق العشاء داخل بطنها.

وبعد التحقيقات الأولية في القضية، ادعى "تي واتو أورا أوكلاند" المجلس الصحي لمنطقة أوكلاند أن لا علاقة له بالحادثة.

ولكن مفوض الصحة موراج ماكدويل، أكد أن "تي واتو أورا أوكلاند" ينتهك قانون حقوق المرضى.


وذكر ماكدويل في تقرير له:

- عندما يُترك جسم غريب داخل مريض أثناء إجراء عملية جراحية، فإن الرعاية الصحية تكون أقل من المستوى المطلوب.
- المرأة خضعت لعملية قيصرية بسبب مخاوف بشأن المشيمة المنزاحة.
- تم ترك الأداة الجراحية بحجم طبق عشاء في بطن السيدة وأدى ذلك إلى معاناة من آلام مزمنة في البطن.
- خلال العملية كان في غرفة العمليات جراح، وأخصائي أول، وممرضة أجهزة، وثلاث ممرضات متجولات، واثنين من أخصائيي التخدير، وقابلة.
- الحالة "مشابهة بشكل ملحوظ" لحالة أخرى وقعت سابقا في نفس المكان.

وفي بيان، اعتذر الدكتور مايك شيبرد، مدير عمليات مجموعة "تي واتو أورا أوكلاند" عن الخطأ.

وقال: "لأسباب أخلاقية وخصوصية، لا يمكننا التعليق على تفاصيل الرعاية الفردية للمرضى، ومع ذلك، قمنا بمراجعة رعاية المريض وأدى ذلك إلى إدخال تحسينات على أنظمتنا وعملياتنا مما سيقلل من فرصة وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى".
مقالات ذات صلة
"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

فن و منوعات

منوعات

عملية جراحية

أداة جراحية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.. وضعت خطة وطنية جديدة لمكافحة التدخين
فيديو يوثّق لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم "كرو-6" على الأرض

اقرأ ايضا في منوعات

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي
10:13

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي

كلنا عشنا تجربة اختفاء بعض الأغراض في المنزل ثم تظهر مجدداً في نفس المكان الذي قمت بالبحث فيه في البداية دون دراية عن السبب في هذه الظاهرة أو ما الذي حدث في تلك اللحظة، علمياً تسمى هذه الحالة بـ" DOP "Disappearing Object Phenomenon أو الكائن المختفي.

10:13

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي

كلنا عشنا تجربة اختفاء بعض الأغراض في المنزل ثم تظهر مجدداً في نفس المكان الذي قمت بالبحث فيه في البداية دون دراية عن السبب في هذه الظاهرة أو ما الذي حدث في تلك اللحظة، علمياً تسمى هذه الحالة بـ" DOP "Disappearing Object Phenomenon أو الكائن المختفي.

فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.. وضعت خطة وطنية جديدة لمكافحة التدخين
Play
06:24

فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.. وضعت خطة وطنية جديدة لمكافحة التدخين

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأحد 3 أيلول 2023، إن الحكومة تنوي حظر السجائر الإلكترونية "التي تستخدم لمرة واحدة"، في سياق الخطة الوطنية لمكافحة التدخين، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

06:24

فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.. وضعت خطة وطنية جديدة لمكافحة التدخين

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأحد 3 أيلول 2023، إن الحكومة تنوي حظر السجائر الإلكترونية "التي تستخدم لمرة واحدة"، في سياق الخطة الوطنية لمكافحة التدخين، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

فيديو يوثّق لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم "كرو-6" على الأرض
Play
02:19

فيديو يوثّق لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم "كرو-6" على الأرض

هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض.


02:19

فيديو يوثّق لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم "كرو-6" على الأرض

هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض.


يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023