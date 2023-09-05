عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة

تحدث عالم الأوبئة الروسي فاديم بوكروفسكي عن الانتشار السريع لسلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا، لافتا الى إن "الوضع لا يزال تحت السيطرة".

ورأى انه "لا يوجد سبب جدي للقلق، لأن الكثيرين محصنون ضد "كوفيد-19"، وستقوم هيئة "روس بوتريب نادزور" إذا لزم الأمر، بإبلاغ المواطنين واتخاذ التدابير المناسبة".



وحذرت منظمة الصحة العالمية بين 31 تموز و27 أب من زيادة بنسبة 38% في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.



وبالإضافة إلى العامل الموسمي، فإن زيادة عدد الإصابات قد تكون مرتبطة بانتشار نسخة جديدة من متحور "أوميكرون"، وعلى وجه الخصوص، النوع الفرعي BA.2.86، الذي أطلق عليه "Pirola"