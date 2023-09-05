الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

طرد سيدتين من طائرة لهذا السبب المفاجئ...

2023-09-05 | 10:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طرد سيدتين من طائرة لهذا السبب المفاجئ...
طرد سيدتين من طائرة لهذا السبب المفاجئ...

اصطحب الأمن سيدتين من ركاب شركة طيران كندا إلى خارج الطائرة بعد أن رفضتا الجلوس على مقعد تقيأ فيه شخص ما، وفقا لامرأة قالت إنها كانت تجلس في الصف خلفهما. بحسب ما نقل موقع سكاي نيوز عربية

وقالت الراكبة سوزان بنسون إن الرحلة الجوية كانت من لاس فيغاس إلى مونتريال، حيث لاحظت "القليل من الرائحة الكريهة" لكنها لم تدرك مصدرها في البداية .

كما أضافت: "حاولت شركة طيران كندا إجراء تنظيف سريع قبل الصعود إلى الطائرة، لكن من الواضح أنها لم تكن قادرة على إجراء تنظيف شامل، لقد وضعوا القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورشوا العطر لإخفاء الرائحة".

أخبرت السيدتان مضيفة الطيران أن مقعدهم غير نظيف، لكنها أجابتهم أن الرحلة كانت ممتلئة ولم يكن لديهم خيار آخر، ليردوا عليها: "من غير المتوقع أن نجلس في القيء لمدة 5 ساعات".

وتابعت بنسون: "في نهاية المطاف، قدم الموظفون بطانيات للجلوس عليها والمزيد من المناديل المبللة لتنظيف المقاعد".

وأكملت: "بعد أن استقر الركاب، جاء الطيار وأخبر السيدتين أن أمامهما خيارين، يمكنهم مغادرة الطائرة من تلقاء أنفسهم، أو سيتم اصطحابهم إلى خارج الطائرة من قبل الأمن ووضعهم على قائمة حظر الطيران لأنهما كانتا "وقحين" مع المضيفة.

كما اختتمت أن رجال الأمن اصطحبوا السيدتين خارج الطائرة، مضيفة: "ليس لدي أي فكرة عما إذا تم إدراجهما بالفعل في قائمة حظر الطيران أم لا، لا أستطيع التوقف عن التفكير في هاتين السيدتين، لم يرتكبوا أي خطأ".

مقالات ذات صلة
طرد سيدتين من طائرة لهذا السبب المفاجئ...

فن و منوعات

منوعات

السفر

شركات الطيران

كندا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة
"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

اقرأ ايضا في منوعات

عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة
Play
03:00

عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة

تحدث عالم الأوبئة الروسي فاديم بوكروفسكي عن الانتشار السريع لسلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا، لافتا الى إن "الوضع لا يزال تحت السيطرة".

03:00

عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة

تحدث عالم الأوبئة الروسي فاديم بوكروفسكي عن الانتشار السريع لسلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا، لافتا الى إن "الوضع لا يزال تحت السيطرة".

"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن
Play
15:05

"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

وجدت امرأة نيوزيلندية عانت من آلام مزمنة لمدة 18 شهرا بعد خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند، أن لديها أداة جراحية بحجم طبق العشاء داخل بطنها.

15:05

"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن

وجدت امرأة نيوزيلندية عانت من آلام مزمنة لمدة 18 شهرا بعد خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند، أن لديها أداة جراحية بحجم طبق العشاء داخل بطنها.

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي
2023-09-04

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي

كلنا عشنا تجربة اختفاء بعض الأغراض في المنزل ثم تظهر مجدداً في نفس المكان الذي قمت بالبحث فيه في البداية دون دراية عن السبب في هذه الظاهرة أو ما الذي حدث في تلك اللحظة، علمياً تسمى هذه الحالة بـ" DOP "Disappearing Object Phenomenon أو الكائن المختفي.

2023-09-04

السبب وراء اختفاء الأشياء عندما تبحث عنها.. ظاهرة "DOP" وتفسيرها العلمي

كلنا عشنا تجربة اختفاء بعض الأغراض في المنزل ثم تظهر مجدداً في نفس المكان الذي قمت بالبحث فيه في البداية دون دراية عن السبب في هذه الظاهرة أو ما الذي حدث في تلك اللحظة، علمياً تسمى هذه الحالة بـ" DOP "Disappearing Object Phenomenon أو الكائن المختفي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023