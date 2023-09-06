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بالفيديو - تسلق منزل صديقته وهددها بالقتل

2023-09-06 | 03:09
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بالفيديو - تسلق منزل صديقته وهددها بالقتل
بالفيديو - تسلق منزل صديقته وهددها بالقتل

بالفيديو - تسلق منزل صديقته وهددها بالقتل

اقدم شاب من أصول جزائرية على اقتحام شقة صديقته في العاصمة السويدية ستوكهولم، مهدداً إياها بالقتل مع رجل آخر كان معها في منزلها، عبر سكين كانت بيده.

وبحسب "العربية.نت" فان الحكاية بدأت بعدما تمكن الشاب محمد من إحضار سلّم طويل، تسلّق عبره ووصل إلى سوار شرفة منزل صديقته.

وما إن وصل حتى ظهرت الفتاة ومعها صديق آخر، وبينما حاول الاثنان إيقاف محمد ركلهم الأخير ووصل الشرفة، وبعد ذلك قاما بإغلاق زجاج النافذة فحطمها محمد ودخل المنزل، وذلك وفقا لمقطع فيديو وثّق كل ما حدث وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

إلى ذلك، وصلت الشرطة الشقة، وتفاوضت مع الشاب لمدة 12 ساعة، حتى سلم نفسه في النهاية.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الترحيل، ومنع من دخول السويد لمدة 10 سنوات.

وقد انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مئات المشاركات والتعليقات.

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