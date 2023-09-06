تاجر مخـــ ــــ ــدرات يقدم على "فعل غبيّ" .. فتم القاء القبض عليه





أقدم تاجر مخدرات على "أغبى فعل يمكن تصوره"، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشرطة في "وادي التايمز"، جنوب شرقي إنجلترا، اعتقلت تاجر مخدرات، بعد أن اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.

وأضافت أن جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.

وأشارت إلى بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.

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وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار "إل إس دي"، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.

وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.

وقال محاميه إن جيمس "يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية".

وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: "هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق".