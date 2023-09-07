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بالفيديو - حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة

2023-09-07 | 10:55
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بالفيديو - حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة
بالفيديو - حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة

حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة

يعمل خبراء كهوف أتراك ودوليون على إنقاذ عالم كهوف أميركي، يبلغ من العمر 40 عاماً، أصيب بوعكة صحية وحوصر على عمق أكثر من ألف متر داخل كهف جنوبي تركيا.

فقد أصيب مارك ديكي بوعكة صحية خلال رحلة استكشافية دولية إلى كهف موركا في جبال طوروس جنوبي البلاد، بحسب رابطة إنقاذ الكهوف الأوروبية.

وقالت الرابطة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن ديكي يعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، ولم يتمكن من مغادرة الكهف بمفرده، واصفة ديكي بأنه "خبير ومدرب تدريباً عالياً في مجال استكشاف الكهوف"، وشارك في العديد من البعثات الاستكشافية الدولية، ويشغل منصب سكرتير اللجنة الطبية بالرابطة.


 

وقالت الرابطة الأوروبية إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وفريق إنقاذ (يو إم كيه إي) يعملون مع خبراء كهوف أتراك ودوليين لوضع خطة من أجل إخراج ديكي من الكهف.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، المسؤول في خدمة الإنقاذ من الكهوف بالمجر، إن الكهف يجري إعداده لإخراج ديكي بأمان. ويجري توسيع الممرات الضيقة بالكهف لاستيعاب نقالة يعتزم رجال الإنقاذ استخدامها لرفع ديكي لأكثر من ألف متر (3280 قدم) إلى السطح، كما يعمل خبراء على معالجة خطر إمكانية سقوط صخور.

وتأمل فرق الإنقاذ، التي وصلت من المجر وبلغاريا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا، أن تبدأ عملية انتشال ديكي يومي السبت أو الأحد.

وأضاف كوفاكس أن عملية رفع ديكي ربما تستغرق عدة أيام، ويجري إعداد عدة نقاط إقامة مؤقتة على طول الطريق حتى يتمكن ديكي ورجال الإنقاذ من الراحة.

وقسم الخبراء الكهف إلى عدة أقسام، حيث سيكون فريق إنقاذ من كل دولة مسؤولا عن قسم. وكان عناصر هيئة إنقاذ الكهف المجرية المتطوعة أول من وصل إلى موقع ديكي، ونفذت عمليات نقل دم طارئة لتحقيق الاستقرار في حالته.

وقال كوفاكس إن فريقاً مجرياً إضافياً - يضم ما بين 15 إلى 20 رجل إنقاذ - سيغادر المجر مساء الخميس على متن طائرة عسكرية وفرتها الحكومة هناك، وسيصل إلى الموقع صباح الجمعة. منع المسؤولون الأتراك رجال الإنقاذ من تقديم أي معلومات عن وضع ديكي الحالي.

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