هذا ما تفغله "المادة الزرقاء" داخل أحشاء الأسماك .. ومصر تحذر !





ثارت حالة جدل كبيرة في مصر بعد تداول منشور على موقع فيسبوك يحذر من العثور على مادة لونها أزرق داخل أحشاء بعض الأسماك، وأن تلك المادة سامة وقد تؤدي للوفاة.

المنشور المصحوب بالصور تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وهو منسوب لرئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين في مصر، شيرين زكي.

موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل مع شيرين زكي للحصول على توضيح حول هذه القضية فقالت:

تلقيت صورا عديدة من مواطنين يظهر خلالها مادة زرقاء داخل أحشاء الأسماك فكان تفسيري المبدئي أن هذه المادة هي كبريتات النحاس التي تستخدم بشكل غير مشروع لصيد السمك من جانب بعض الصيادين.

هذه المادة رغم أن لها استخدامات طبية وبيطرية وزراعية بنسب معينة فهي مادة شديدة السُمية وتعتمد في سُميتها على تركيز درجة النحاس فيها، وهي مادة بيضاء تتحول للون الأزرق عند اختلاطها بالماء.

فلذلك كتبت هذا المنشور المتداول لتحذير الناس من خطورة تناول الأسماك التي يظهر داخلها اللون الأزرق لأن هذا يعرضهم للوفاة.