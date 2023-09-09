رغم قدرته على مساعدة الأفراد في إيجاد وظائف.. الغالبية ما زالت تستخدم برنامج ChatGPT للترفيه فقط

قال موقع Business Insider الأميركي، في تقرير نشره الخميس 7 أيلول 2023، إن دراسة جديدة من شركة Salesforce تشير إلى أنَّ بعض مستخدمي برنامج الدردشة الآلي ChatGPT ربما لا يأخذونه بكل تلك الجدية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البرنامج في الحصول على وظيفة.

وصرَّح متحدث باسم شركة Salesforce في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر/أيلول 2023، بالقول إنَّ شركة الخدمات السحابية العملاقة التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية استطلعت آراء أكثر من 4 آلاف شخص في أرجاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والهند -ينتمون إلى الجيل زد (Z) وصولاً إلى جيل الطفرة السكانية (Boomers)- بشأن كيفية استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي، ونماذج الذكاء الاصطناعي DALL-E، وأي نموذج تعليم عميق قادر على إنتاج مقاطع صوتية أو أكواد أو محاكاة أو مقاطع فيديو.



في حين وجدت الدراسة أنَّ كثيراً من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي متحمسون لاستخدام التقنية لأغراض مرتبطة بالعمل، كانت الإجابة الأكثر شيوعاً -اختارها 38% من كل الفئات العمرية- هي أنَّه يجري ببساطةٍ استخدامها لـ"الترفيه" أو "اللعب". (هذا مقارنةً بـ17% من كل الفئات العمرية قالوا إنَّهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي للبحث عن وظيفة).



قد يكون جزء من السبب في التركيز على الاستخدام الترفيهي هو أنَّه لم يمضِ إلا أقل من عام على طرح شات جي بي تي. كانت تلك لحظة خرجت بها التقنية المثيرة للإعجاب إلى الجمهور، لكن ربما لا يزال الناس يفكرون في الكيفية التي يمكن أن يحققوا بها أكبر قدر من الاستفادة لمساراتهم المهنية باستخدام التقنية.



في الواقع، وجدت الدراسة أنَّ المستخدمين الأصغر قد يكونون أكثر ميلاً للعب بالذكاء الاصطناعي التوليدي بغرض المتعة مقارنةً بالمستخدمين الأكبر سناً. ومن بين إجمالي المستخدمين المستطلعة آراؤهم، عرَّف 42% أنفسهم باعتبارهم منتمين للجيل زد، و39% للجيل إكس (X) والطفرة السكانية، و35% لجيل الألفية.



مع ذلك، وجد الباحثون أنَّ المستخدمين منفتحون لاستخدام أدوات مثل برامج الشات الآلي التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغراض مرتبطة بالعمل. فمن بين كل المستخدمين المستطلعة آراؤهم، قال 75% إنَّهم متحمسون لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل "أتمتة المهام في العمل" و"كتابة مهام الاتصال الخاصة بالعمل"، مثل رسائل البريد الإلكتروني. وقال 65% من المستطلعة آراؤهم إنَّهم يريدون استخدام الذكاء الاصطناعي لـ"تجميع ملاحظات الاجتماعات".



تأتي النتائج المتعلقة بكيفية استخدام الأشخاص للذكاء الاصطناعي التوليدي في ظل إقدام كثير منهم على تجربة أدوات مثل شات جي بي تي، في أمور مثل التخطيط للرحلات وإعداد خطط تمارينهم الرياضية. بل اكتشف بعض الموظفين كيفية استخدام التقنية للمساعدة في أداء وظائفهم.



مع ذلك، قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ مستخدمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في أخذ التكنولوجيا بقدر أكبر من الجدية. إذ وجدت دراسة حديثة من موقع الوظائف ResumeBuilder، أنَّ 91% من الشركات المشمولة بالدراسة ترغب في تعيين موظفين يعلمون كيفية استخدام شات جي بي تي، واعتباراً من شهر يونيو/حزيران 2023 بدأت شركات في مجالات مثل التسويق والرعاية الصحية تعيين موظفين في مناصب أُدرِجَت فيها الخبرة والمعرفة بـ"شات جي بي تي" ضمن المؤهلات المطلوبة.



وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركتي ميتا ونتفليكس، تبحث عن مهارات الذكاء الاصطناعي في التعيينات الجديدة، وتدفع رواتب تصل إلى ما بين 137 و900 ألف دولار لجذب مواهب الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وفي حين تنبّأ بعض الخبراء، بأنَّ الذكاء الاصطناعي ربما يحل محل بعض الوظائف في المستقبل، يعتقد آخرون أنَّ إتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون هو المهارة التي تساعد الموظفين في الحفاظ على وظائفهم.



قال الاقتصادي ريتشارد بالدوين خلال إحدى الجلسات في قمة النمو بالمؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2023: "الذكاء الاصطناعي لن يأخذ وظيفتك. بل سيأخذها شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي".