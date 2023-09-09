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في حال التعرض للزلازل.. كيف نتصرف؟

2023-09-09 | 14:19
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في حال التعرض للزلازل.. كيف نتصرف؟
في حال التعرض للزلازل.. كيف نتصرف؟

في حال تشتت العائلة خلال كارثة الزلزال خصوصا إذا كان الأولاد في المدرسة، اتفق مسبقاً على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة. فعادة وفي مثل هذه الأحوال، تتبادر إلى الأذهان فكرة الإجراءات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، أي حدوث الزلازل

وإثر حصول موجة الهلع، ونزول سكان إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية، شرحت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية سبل الحماية في مثل هذه الأوقات:

أثناء الهزة :

لا تبادر إلى الخروج أو النزول إلى الملجأ فالبقاء في الداخل أسلم.

احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف وثريات.

حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.

قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.

عدم استعمال المصعد الكهربائي.

اما في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.

وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيدا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.

وفي المصعد، الضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.

 

بعد حصول الهزة

إذا كنت مصابا، حافظ على هدوئك وتجنب صدمات الخوف والهلع.

لفت الانتباه إلى مكان وجود الشخص المصاب بأي أسلوب.

إخلاء الموجودين وفقا للخطة المرسومة مسبقا.

إذا لم تتعرض لأي إصابة، تفقد جميع أفراد العائلة، وإذا لديك الخبرة أسعف المصابين وأخمد الحرائق الصغيرة، واقطع جميع مصادر الطاقة.

لا تستخدم الهاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخليوي في حال تسرب الغاز وكي لا تتعطل الشبكة.

الاستماع إلى الراديو والتقيد بتعليمات الجھات المختصة.

الاستعداد لحدوث هزات ارتدادية ومغادرة المنزل قبل حدوثها.

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