فيديو يوثّق لحظة سقوط نيزك فوق مدينة في الأرجنتين

🔴🎥لحظة سقوط نيزك فوق مدينة سان كارلوس دي باريلوتشي بـ #الأرجنتين🇦🇷. pic.twitter.com/eyCCOryE3X
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 10, 2023
🔴🎥لحظة سقوط نيزك فوق مدينة سان كارلوس دي باريلوتشي بـ #الأرجنتين🇦🇷. pic.twitter.com/eyCCOryE3X
اعترف المدير التنفيذي لشركة (سبيس إكس) SpaceX (إيلون ماسك) رسميًا بإحباط هجوم أوكراني على الأسطول البحري الروسي بالقرب من ساحل القرم من خلال قطع الوصول إلى إنترنت خدمة (ستارلينك) Starlink في لحظة حاسمة.
في حال تشتت العائلة خلال كارثة الزلزال خصوصا إذا كان الأولاد في المدرسة، اتفق مسبقاً على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة. فعادة وفي مثل هذه الأحوال، تتبادر إلى الأذهان فكرة الإجراءات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، أي حدوث الزلازل
قال موقع Business Insider الأميركي، في تقرير نشره الخميس 7 أيلول 2023، إن دراسة جديدة من شركة Salesforce تشير إلى أنَّ بعض مستخدمي برنامج الدردشة الآلي ChatGPT ربما لا يأخذونه بكل تلك الجدية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البرنامج في الحصول على وظيفة.