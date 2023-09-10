فيديو يوثّق لحظة سقوط نيزك فوق مدينة في الأرجنتين

في حال تشتت العائلة خلال كارثة الزلزال خصوصا إذا كان الأولاد في المدرسة، اتفق مسبقاً على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة. فعادة وفي مثل هذه الأحوال، تتبادر إلى الأذهان فكرة الإجراءات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، أي حدوث الزلازل



