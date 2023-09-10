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منوعات

هرب الابن يوم زفافه.. فأنقذ الأب الموقف "بالزواج"

2023-09-10 | 13:58
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هرب الابن يوم زفافه.. فأنقذ الأب الموقف &quot;بالزواج&quot;
هرب الابن يوم زفافه.. فأنقذ الأب الموقف "بالزواج"

في حادثة غريبة، تزوج أب أندونيسي عروس ابنه الذي هرب يوم زفافه، بسبب ما وصف بـ "تكاليف الحفل باهظة الثمن".

العروس الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم SA، تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.

ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.

وقال شقيق العروس، إن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه.

وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.

كانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.
 
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