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عالق في أعمق كهوف العالم.. سحب بطيء لباحث أميركي في تركيا

2023-09-10 | 15:58
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عالق في أعمق كهوف العالم.. سحب بطيء لباحث أميركي في تركيا
عالق في أعمق كهوف العالم.. سحب بطيء لباحث أميركي في تركيا

بعد جهد جهيد، نجحت فرق الإنقاذ في تركيا، بانتشال الباحث الأميركي مارك ديكي الذي علق في كهف موركا بجبال طوروس، جنوب البلاد، من عمق 1040 مترا في إلى مستوى 700 متر.

إذ من المقرر أن يحصل هناك على قسط من الراحة قبل أن يواصل الرحلة الشاقة التي قد تستغرق 10 أيام، إلى سطح الأرض.

وكانت عملية الإنقاذ بدأت بعد ظهر السبت، حيث هرع الأطباء والمسعفون ومستكشفو الكهوف ذوو الخبرة من جميع أنحاء أوروبا للمساعدة.

وقاموا بإنشاء نقاط انطلاق طبية صغيرة على مستويات مختلفة على طول الكهف، ما أتاح لديكي فرصة للراحة أثناء عملية تخليصه البطيئة والشاقة.

فيما أوضح الاتحاد التركي لمستكشفي الكهوف على حسابه الرسمي في منصة إكس ( تويتر سابقا)، أنه "تم نقل مارك إلى نقطة انطلاق على عمق 700 متر في الساعة الثالثة و24 دقيقة بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينتيش). في هذه المرحلة سينطلق من جديد بعد الراحة والحصول على العلاجات اللازمة"

بدورها، أعلنت السلطات التركية أن 190 فردا من ثماني دول يشاركون في العملية، 153 منهم خبراء في البحث والإنقاذ.

 ويعد الجزء الأكثر تحديا في عملية الإنقاذ هو توسيع ممرات الكهف الضيقة للسماح بمرور خطوط النقالات على أعماق منخفضة، بحسب يوسف أوغرينسيك من اتحاد مستكشفي الكهوف.

يشار إلى أن ديكي البالغ من العمر 40 عاما، وهو أحد مستكشفي الكهوف ذوي الخبرة، بدأ يتقيأ في الثاني من سبتمبر الجاري، بسبب نزيف في المعدة أثناء رحلة استكشافية مع حفنة من الآخرين في كهف موركا في جبال طوروس جنوب تركيا، وهو أحد أعمق الكهوف في العالم، بحسب الخبراء.
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