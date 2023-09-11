بالفيديو - إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة

وفي السياق فقد اندلعت النيران اثناء هبوط الطائرة التابعة لشركة طيران الصين في سنغافورة مما أدى إلى إخلاء الطائرة.

وقامت الطائرة من طراز "إيرباص أيه 320" وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد مطار شانغي، الأحد، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك.

وكانت الرحلة قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية، وقال البيان إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء.

Air China A320neo evacuated on the runway at Singapore after the engine caught fire on approach to the airport. pic.twitter.com/6uorjdZQMI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 10, 2023

وأعلن الطيار حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض.

كما قال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.

وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الإثنين، إن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.