بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!

توفي رجل بموقف "غير إنساني"، عندما رفض طاقم العبارة التي كان من المقرر أن يسافر فيها من ميناء بيرايوس بالقرب من العاصمة أثينا إلى جزيرة كريت مساعدته.

فبحسب "سكاي نيوز" وصل الرجل إلى رحلته متأخرا بعض الشيء، وتمكن من الصعود على العبارة قبل انفصالها عن رصيف الميناء، إلا أن أفراد الطاقم منعوه من الدخول، واستمرت المناوشات حتى بدأ جسر العبارة ينفصل عن اليابسة ليسقط الرجل بالماء ويموت غرقا في النهاية.

وأظهرت كاميرات المراقبة رجال الطاقم يتفرجون على الرجل دون أي محاولة لمساعدته وإنقاذه من الغرق.

🇬🇷 | Trágico momento en el que empujan a un pasajero al mar:



Un hombre de 36 años, murió tras ser empujado al mar por un miembro de la tripulación del ferry Blue Horizon en Grecia.



Sucedió en el puerto de Pireo, en Atenas, Grecia, un miembro de la tripulación detuvo a un… pic.twitter.com/CwZmUMxDQu — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

الى ذلك يجري حاليا التحقيق في وفاة الرجل، ولكن بناءً على الأدلة المتاحة حتى الآن، وجه المدعي العام بالفعل اتهامات جنائية ضد قبطان العبارة وثلاثة من أفراد الطاقم.

وتم اتهام أحد أفراد الطاقم بمحاولة القتل المحتملة والاثنين الآخرين بالتواطؤ، بينما اتُهم القبطان بالعديد من الانتهاكات التنظيمية المتعلقة بالملاحة.

وفي السياق وصف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مزيج من السلوك غير المسؤول والسخرية والازدراء واللامبالاة".

وقال وزير البحرية التجارية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إن سلوك الطاقم كان "إهانة دنيئة للبحارة اليونانيين".