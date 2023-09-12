الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين

2023-09-12 | 03:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين
الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة معدلات التوتر لدى العاملين في المكاتب بناءً على كيفية استخدامهم للفأرة ولوحة المفاتيح، بحسب صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الإثنين 10 أيلول 2023.

ووفق ما توصلت إليه الدراسة، فإن نموذج التعلم الآلي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للقياس كان أدق في اكتشاف التوتر لدى الأشخاص من النموذج الذي يتتبع بيانات معدل ضربات القلب.

من جهتها، تقول مارا نايجيلين، طالبة الدكتوراه في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، وأحد العاملين على  الدراسة: "وجدنا أنَّ النماذج التي اعتمدت على بيانات الفأرة ولوحة المفاتيح كان أداؤها أفضل من النماذج التي تحتوي على بيانات القلب".

واستخدمت نايجلين وزملاؤها الباحثون نماذج التعلم الآلي لتحليل البيانات المتعلقة بنشاط الكتابة على لوحة المفاتيح، وحركات الماوس، وبيانات القلب، ومزيج من اثنين أو ثلاثة من هذه العناصر لتحديد أيها أفضل أداءً من حيث قياس الإجهاد.

ووجدوا أنَّ النموذج المُدرَّب للاعتماد على بيانات الماوس ولوحة المفاتيح كان أداؤه أفضل من النموذج الذي استخدم الماوس ولوحة المفاتيح ومعدلات ضربات القلب، كما وجدوا أيضاً أنَّ قياس بيانات القلب كان الأسوأ أداءً بين النماذج القائمة على طريقة واحدة.

نايجلين أضافت أنَّ الاختبار أُجري في بيئة تحاكي بيئة مكتبية؛ لذلك لا تزال النتائج بحاجة إلى تأكيد في سيناريوهات الحياة الواقعية.

وخلال التجربة، نفذ 90 طالباً مهام متعلقة بالعمل، من ضمنها كتابة الأرقام في جدول بيانات، وإجراء الحسابات وإدخال بيانات إدارية ضخمة في قاعدة البيانات من المستندات الممسوحة ضوئياً.

وقُسِّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات. نفذت مجموعة المراقبة المهام الموكولة إليها، مثل تخطيط الاجتماعات وتجميع البيانات، دون أي عمل إضافي، بينما تعيّن على المجموعة الثانية الرد في بعض الأحيان على أسئلة المديرين شخصياً في سيناريو يحاكي المقابلة أثناء استكمال المهام الأخرى، أما أعضاء المجموعة الثالثة فتعرضوا للمقاطعة، عند نقاط معينة، بأسئلة إضافية أُرسِلَت على مجموعة دردشة عبر الإنترنت، إضافة إلى تكليفهم بأداء مهام مخصصة لمجموعات أخرى.

وعلى فترات منتظمة خلال التجربة، طُلِب من المشاركين تقييم مستويات التوتر لديهم من خلال استبيان حاسوبي.

وقد اكتشف الباحثون أنَّ العاملين يقومون بحركات أطول وأقل دقة باستخدام الفأرة، إضافة إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء في الكتابة، عندما يتعرضون للتوتر. وارتبطت الحركات الأقصر والأكثر مباشرة باستخدام الفأرة بانخفاض مستويات التوتر. ويقول الباحثون إنَّ الدراسة لم تركز على سبب تأثير زيادة مستويات التوتر على المهارات الحركية.

ويعتقد الباحثون أنَّ نظام الكشف عن التوتر الذي يسجل حركات لوحة المفاتيح والماوس قد يكون أداة مساعدة ذاتية مفيدة للموظفين إلى جانب مبادرات أخرى لتحسين الصحة العقلية في مكان العمل. ويضيفون أنَّ مشاركة الموظفين يجب أن تكون اختيارية وتستند إلى موافقة مستنيرة، ويجب على الشركات الالتزام بحماية خصوصية المستخدم.

إلى ذلك، يقول رافائيل ويبل، طالب دكتوراه بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وأحد الباحثين بالدراسة: "عليك أن تسأل كل موظف يستخدم هذا النظام عمَّا إذا كان يريد مشاركة معلوماته أم لا. ويجب عليك معرفة مستوى تجميع البيانات بحيث لا يمكن التعرف على هوية موظف معين أو مجموعة من الموظفين".

وكشف الباحثون أنهم يحققون الآن فيما إذا كان من الممكن تأكيد نتائج التجربة المعملية من خلال البيانات التي جمعوها من الموظفين الفعليين في شركة التأمين السويسرية التي وافقت على المشاركة في هذا الجهد.
 
مقالات ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين

فن و منوعات

منوعات

الذكاء الاصطناعي

الموظفين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية
Play
15:35

بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

أصيب تسعة ركاب بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.

15:35

بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

أصيب تسعة ركاب بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.

بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!
Play
2023-09-11

بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!

بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!

2023-09-11

بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!

بالفيديو - منعوه من الدخول الى العبّارة فمات غريقاً!

بالفيديو - إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة
Play
2023-09-11

بالفيديو - إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة

أصيب تسعة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة ادى إلى تصاعد الدخان إلى مقصورتها.

2023-09-11

بالفيديو - إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة

أصيب تسعة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة ادى إلى تصاعد الدخان إلى مقصورتها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023