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دراسة حديثة تكشف شخصيتك من نوع قهوتك!

2023-09-12 | 10:11
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دراسة حديثة تكشف شخصيتك من نوع قهوتك!
دراسة حديثة تكشف شخصيتك من نوع قهوتك!

لا شك أنّ معظم الناس يدركون أن عليهم عدم التحدث مع أي شخص محب للقهوة قبل أن يتناول مشروبه الصباحي، ولكن دراسة حديثة كشفت الكثير من الأمور الأخرى عن شخصية هؤلاء الأشخاص، فما الذي اكتشفته؟

حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة Daily Mail البريطانية أن فنجان القهوة المفضل لدى محبي هذا المشروب قد يقول الكثير عن شخصيتهم أكثر مما يدركون.

الموكا للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مثيرين

وقالت الصحيفة البريطانية في دراستها إنّ الأشخاص الذين يحبون شرب مشروب "الموكا" هم الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم "مثيرين".

في حين أنّ 20% من أولئك الذين يعتقدون أن لديهم جاذبية جنسية يقولون إنّ قهوتهم المفضلة تحتوي على القليل من الشوكولاتة.

والموكا هو مزيج بسيط من القهوة والشوكولاتة الساخنة سواء السوداء أو البيضاء.

امّا القهوة المثلجة لمحبي الحياة

في حين أثبت محبو "القهوة المثلجة" أنّهم من محبي الحياة والعلاقات، إذ قال 24% منهم إنهم يحبون الدخول في علاقات.

بينما 12% منهم قالوا إنهم يحبون الحياة والشغف، وإن الحياة لديهم عبارة عن حفلات وأشياء مفرحة.

وماذا عن محبي الدبل إسبريسو؟

في الوقت نفسه، فإن أولئك الذين يعتبرون أنّ مشروبهم المفضل هو "قهوة الإسبريسو المزدوجة" فهم الأشخاص الذين يتحملون يحبون السفر كثيراً ويعشقون قراءة الكتب، ويفتخرون بحصولهم على الشهادات الجامعية.

القهوة المنكهة للأشخاص المرحين

في حين كشف الاستطلاع الذي شمل 2000 شخص، بتكليف من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "دانكن" أن 40% من الأشخاص الذين يشربون القهوة المنكهة، سواء بالبندق أو الكراميل أو حتى اللاتيه، فإنهم غالباً ما يصفون أنفسهم بأنهم أشخاص مرحون ويقومون بإسعاد وإضحاك الأشخاص الذين يجلسون معهم.

وهذا عن أنواع القهوة الأخرى؟

القهوة المنكهة = السعادة (44% – أعلى نسبة من الأشخاص "السعداء" يشربون القهوة المنكهة)

القهوة المثلجة = حب حياة والحفلات (12%)

 

دبل إسبريسو مزدوج = حب السفر والقراءة (40%)

اسبريسو = يحب الحصول على شهادات علمية (31%)

موكا = الأكثر جاذبية (20%)

القهوة المنكهة = الأكثر متعة (40%)

الفلات وايت = صادق وجدير بالثقة (62%)

أمريكانو أبيض = متحدث صريح (38%)

القهوة الخالية من الألبان = يحبون الأخلاق (53%)

الكابتشينو = الرضا عن الحياة (38%)

لاتيه = يرضي الناس (26%)

أمريكانو = مرتاحون لبشرتهم (42%)

أمريكانو أبيض = يحبون العمل الجاد (52%)

القهوة المثلجة = أفضل العشاق (24%)

القهوة الخالية من الألبان = الانطوائيون (28%)

ووجدت الدراسة أيضاً أنّ مشروب الحليب المبخر هو القهوة الأكثر شعبية في بريطانيا تليها الكابتشينو ثم الأمريكانو

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