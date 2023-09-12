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في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

2023-09-12 | 14:46
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في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد
في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

​حكمت محكمة جنايات الأنبار غربي العراق اليوم بالمؤبد مدى الحياة مرتين على "مؤذن جامع لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلين مشتركين، بدار لتحفيظ القرآن"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل الإعلام العراقية.

ونشرت مصادر إعلامية محلية وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنها قد "تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ 12/9 برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها التالي:

1- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل عبدالله يحيى عادل.

2- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2/ أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنـة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل أكرم عادل غضى.

3- تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى.

4- أفهمت المحكمة المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وبإمكانه الطعن تمييزا أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقا لأحكام المادة 224/ د الأصولية.

5- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية".

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