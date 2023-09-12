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بالفيديو -إنقاذ مستكشف كهوف في تركيا بعد حصاره 9 أيام على عمق 1000 متر

2023-09-12 | 15:46
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بالفيديو -إنقاذ مستكشف كهوف في تركيا بعد حصاره 9 أيام على عمق 1000 متر
بالفيديو -إنقاذ مستكشف كهوف في تركيا بعد حصاره 9 أيام على عمق 1000 متر

تمكنت فرق الانقاذ من اخراج مستكشف كهوف أميركي كان محاصرا على عمق يزيد على ألف متر تحت الأرض في جنوب تركيا بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد عملية إنقاذ دولية استمرت أياما.

وكان مارك ديكي البالغ من العمر 40 عاما في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترا.

وكتب اتحاد الكهوف التركي (توماف)  على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "تم إخراج ديكي من المخرج الأخير للكهف".

وأضاف "وهكذا، انتهى الجزء الخاص بالإنقاذ من الكهف من العملية بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا!"

الى ذلك قال منقذون إيطاليون إن ديكي نُقل إلى الخيمة الطبية في المخيم لإجراء فحوصات.

وقد عمل ما يزيد على 150 منقذا من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى طوال 9 أيام لإنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد، اذ أظهرت لقطات من المراحل السابقة للعملية ديكي مستلقيا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي.

كما أظهرت لقطات أخرى أيضا فرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.

 
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